Beyşehir'den kısa kısa

Güncelleme:
Beyşehir ilçesinde su ürünleri sektörüne nitelikli iş gücü kazandırmak amacıyla düzenlenen 'Su Ürünleri İşleme Elemanı Kursu' başarıyla tamamlandı. Katılımcılar, su ürünleri işleme konusunda eğitim alarak tesislerde istihdam edildi.

Beyşehir'de "Su Ürünleri İşleme Elemanı Kursu" verildi.

Beyşehir ilçesinde su ürünleri sektörüne nitelikli iş gücü kazandırmak amacıyla düzenlenen "Su Ürünleri İşleme Elemanı Kursu" başarıyla tamamlandı.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Konya Kızılay Toplum Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen kursta, katılımcılara su ürünleri işleme konusunda eğitim verildi.

Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler, su ürünleri işleme tesislerinde istihdam edildi.

İstihdama yönelik mesleki beceri geliştirme kurslarının devam edeceği bildirildi.

Beyşehir'de, cenaze hizmetleri alanında eğitim kursu açıldı

Beyşehir Halk Eğitim Merkezi, Akşam Sanat Okulu ve İlçe Müftülüğü iş birliğinde verilecek kursta, cenaze hizmetlerine ilişkin dini usuller ve manevi hassasiyetler anlatılacak.

Beyşehir Müftüsü Enes Aktaş, cenaze hizmetlerinin büyük bir sorumluluk ve hassasiyet gerektirdiğini belirterek, bu alanda hizmet verecek kursiyerlere başarılar diledi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
