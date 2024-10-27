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Beyşehir'de Sobadan Çıkan Yangında 3 Ev Yandı

Beyşehir'de Sobadan Çıkan Yangında 3 Ev Yandı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde yalnız yaşayan bir kişinin evinde çıkan soba yangını, bitişik evlere de sıçrayarak 3 evin tamamen yanmasına ve 4 evin kısmi zarar görmesine yol açtı. Olayda can kaybı yaşanmadı, yangının çıkış nedeni soba olarak belirlendi.

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde büyük bölümü ahşap olan evde sobadan çıkan yangın, bitişiktekilere de sıçradı. Yangında 3 ev tamamen yandı, 4'ünde ise kısmi zarar oluştu.

Beyşehir'in Doğanbey Mahallesi Kale ardı mevkisinde yalnız yaşayan Fettah Sancakoğlu'nun (84) evinde, saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören komşuları Fettah Sancakoğlu'nu evden çıkarıp, itfaiye ve jandarma ekiplerini haber verdi. Alevler kısa sürede büyüyüp bitişiğindeki evlere de sıçradı. Yangının sıçradığı evde oturanlar da evlerini tahliye etti. Alevler, sabah saatlerinde itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Konya Valisi İbrahim Akın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da olay yerinde incelemede bulundu. Kızılay ve AFAD ekipleri de evleri yanan kişilere desteklerde bulundu. İtfaiye ekipleri yaptıkları incelemede yangının çıkış nedeninin sobadan kaynaklı olduğunu belirledi.

Mahallede oturan Süleyman Tumay, "Saat 01.00 sıralarında kahvede otururken, bir anda jandarma aracı geçti. Yangın olduğunu öğrendik. Peşinden bizde geldik. Mahalleli ve ekipler müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştık. Can kaybı yok. Maddi hasarlar var. 3 ev yıkılmak üzere 4 evde hasar gördü" dedi.

Yanan evlerin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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