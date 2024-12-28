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Beyşehir'de şehitler çeşmesi dualarla açıldı

Beyşehir'de şehitler çeşmesi dualarla açıldı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan şehitler çeşmesinin açılışı yapıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan şehitler çeşmesinin açılışı yapıldı.

Esentepe Mahallesi'ndeki Pazar yerinde Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilciliği ile bazı hayırseverlerin öncülüğünde toplanan yardımlarla yaptırılan şehitler çeşmesi dualar eşliğinde açıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Beyşehir Temsilcisi Gazi Ahmet Taşkın, yaptığı açıklamada, "Burada şehidimizin kardeşi Ercan Zopa ve pazarcı esnafımız ve katılımcılarla birlikte bu çeşmemizin açılışını gerçekleştirdik.Yaptıranlardan Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Bir hafta 10 gün içerisinde yapıldı ve tamamlanarak açılışa hazır hale geldi. Başta şehidimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, ruhları şad olsun diyorum."ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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