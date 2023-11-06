Beyşehir'de şehit aileleri ve gaziler yalnız bırakılmıyor

Beyşehir ilçesinde yaşayan şehit yakınları ve gaziler yapılan ev ziyaretleri ile yalnız bırakılmıyor.

Beyşehir ilçesinde yaşayan şehit yakınları ve gaziler yapılan ev ziyaretleri ile yalnız bırakılmıyor.

Beyşehir Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü görevlileri, ilçede ikamet eden şehit yakınları ve gazilerle evlerine yaptığı ziyaretlerle bir araya geliyor.

Kurumun Şehit Yakınları ve Gazi Birimi Hizmetleri kapsamında şehit yakınları ve gazilerle buluşan görevliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürüterek koordine ediyor.

Ziyaretlerde, şehit yakınları ve gaziler arasında iletişim ve dayanışmayı güçlendirici çalışmaların yanı sıra psikolojik destek ve aile danışmanlığı hizmeti de veriliyor. Ayrıca, şehit yakınları ve gazilere sahip oldukları kanun kapsamında hakları anlatılıyor.

Bu çerçevede, görevliler son olarak şehit Naci Gökmen, Yüksel Mavi ile Bilal İpek ile gazi Mustafa Akşahin ve Orhan Aydın'ın ailelerinin ikametlerini ziyaret etti.