Beyşehir'de Sazlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göl kenarındaki sazlık bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı. Gökyüzüne yükselen dumanlar, ilçe merkezinden de görüldü. Yangına, itfaiye ve havadan müdahale edildi.

Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Üstünler Mahallesi'nde göl kenarındaki sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen dumanlar Beyşehir ilçe merkezinden de görüldü.

İhbar üzerine Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler, Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye araçları ile çevre ilçe belediyelerinin iş makineleri yangın bölgesine sevk edildi.

Yangının sazlık alanda olması sebebiyle balçık alana giremeyen itfaiye ekipleri, havadan müdahale için destek istedi.

Bölgeye sevk edilen helikopter yangına havadan müdahale ederken, iş makineleri de arazöz ve itfaiye araçlarının yerden müdahalesi için yol açma çalışması başlattı.

Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Aynı bölgede 23 Ağustos 2025'te de yangın çıkmış, yangın ormanlık alana sıçramadan havadan müdahale çalışmalarıyla söndürülmüştü.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
