Beyşehir'de Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi. Ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, M.E.A. idaresindeki 42 AAF 061 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolunun 16. kilometresinde Üstünler Gençlik Kampı mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.
Şarampole devrilen otomobilden savrulan sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.