Beyşehir'de Şap Aşı Kampanyası ve Öğrenci Konferansları Başladı

Beyşehir ilçesinde şap aşı kampanyasında son tarihin 17 Kasım 2024 olduğu bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede yürütülen sonbahar dönemi şap aşılama kampanyasının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Özellikle büyükbaş hayvanlarda et ve süt veriminde ciddi kayıplara sebep olan şap hastalığıyle etkin mücadele için önceki yıllarda rutin olarak 2 doz uyguladığımız aşı sayısı, bu yıl 3'e çıkarılmıştır. Hayvanları aşıyla hastalıktan korumak, tedavi etmekten daha kolaydır. 17 Kasım 2024'e kadar sürecek şap aşılama kampanyasında hayvanlarınızın aşılarını yaptırmayı unutmayınız." ifadesini kullandı.

Beyşehir'de öğrenciler için konferanslar

Beyşehir ilçesinde lise öğrencilerine yönelik, "Öğrenme sürecinde motivasyon ve başarıya giden yol" konferansı verildi.

Beyşehir Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen konferansa, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Uzmanı Yaşar Onur Tatlıcıoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Konferansın sonunda Tatlıcıoğlu, öğrencilerden gelen soruları cevaplandırdı.

Beyşehir ilçesinde üniversite öğrencileri için "Üniversite ve yurt yaşantısında uyum" konferansı gerçekleştirildi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Beyşehir ve Eşrefoğlu yurtlarında düzenlenen konferansa, rehber öğretmeni Mehmet Ali Çakır konuşmacı olarak katıldı.

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