Beyşehir'de sağlık çalışanlarınca resim sergisi açıldı - Haberler

Beyşehir Devlet Hastanesinde görev yapan doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanları Hemşireler Haftası dolayısıyla resim sergisi açtı.

Sergide eserleri bulunan, genel cerrahi uzmanı Dr. Turgut Reis Koç, Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'ndeki açılışta gazetecilere, yağlı boya, karakalem ve kolaj çalışmalarının sergilediğini söyledi.

Eserlerin hepsinin ayrı bir dünya, renk cümbüşü ve güzellik olduğunu dile getiren Koç, "Meslekte bazen zor ve stresli olduğumuz anlar oluyor. O dönemlerde bu çalışmalar insanı ayrı bir güzel dünyaya çekiyor. Merakı, ilgisi olan tüm arkadaşlara tavsiye ederim. Bugüne kadar 100'e yakın resim çalışmam oldu."dedi.

Sergide eserleri bulunan anestezi teknikeri Müberra Yıldırım da ilkokul yıllarından beri resim çalışmalarını hobi olarak sürdürdüğünü, Hemşireler Haftası dolayısıyla açılan sergiye katkıda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.