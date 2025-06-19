Beyşehir'de Pencereden Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir otelin 3. katından düşen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Olay, yabancı uyruklu bir ailenin konakladığı otelde meydana geldi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir otelin 3. katındaki pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.
Evsat Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan yabancı uyruklu ailenin 2 yaşındaki çocuğu S.B.S, pencereden aşağı düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Beton zemine düşen çocuk, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel