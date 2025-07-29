Beyşehir'de pencere boşluğuna sıkışan güvercin kurtarıldı

Beyşehir'de pencere boşluğuna sıkışan güvercin kurtarıldı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir apartmanın pencere korkuluğuna sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir apartmanın pencere korkuluğuna sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dalyan Mahallesi Şehit İbrahim Bey Caddesi'nde bulunan apartmanın üçüncü katındaki pencere boşluğuna sıkışan güvercini görenler, itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye personeli, merdivenle güvercini sıkıştığı boşluktan çıkardı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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