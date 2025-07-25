Beyşehir'de Patates Tarlalarında Kontroller Yapıldı

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Beyşehir ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, patates ekili alanlarda zararlı ve hastalık kontrolleri gerçekleştirdi. Üreticilere bitkisel üretim ve zirai mücadele konularında bilgi verildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde patates ekili alanlarında zararlı ve hastalık kontrolleri yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede ekimi yapılan patates tarlalarında hastalık ve zararlı kontrolleri yaptı, bitkilerin gelişim durumlarını inceledi.

Kontrollerde, üreticilere bitkisel üretim, zirai mücadele ve bahçe ıslahı konularında bilgi verildi.

Çiftçilerin herhangi bir sorunla karşılaşması durumdan ilçe müdürlüğüne başvurmaları istendi.???????

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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