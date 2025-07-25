Beyşehir'de Patates Tarlalarında Kontroller Yapıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde patates ekili alanlarında zararlı ve hastalık kontrolleri yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede ekimi yapılan patates tarlalarında hastalık ve zararlı kontrolleri yaptı, bitkilerin gelişim durumlarını inceledi.

Kontrollerde, üreticilere bitkisel üretim, zirai mücadele ve bahçe ıslahı konularında bilgi verildi.

Çiftçilerin herhangi bir sorunla karşılaşması durumdan ilçe müdürlüğüne başvurmaları istendi.???????