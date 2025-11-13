Haberler

Beyşehir'de Özel Gereksinimli Bireyler İçin Spor Etkinliği Düzenlendi

Beyşehir'de Özel Gereksinimli Bireyler İçin Spor Etkinliği Düzenlendi
Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2025 Aile Yılı kapsamında özel gereksinimli bireyler için düzenlenen spor etkinliği, bireylerin fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak ve sosyal etkileşimlerini artırmak amacıyla gerçekleştirildi. Ayrıca ilçede balıkçılık denetimleri ve mobil kanser tarama aracının hizmeti de dikkat çekti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2025 Aile Yılı kapsamında özel gereksinimli bireyler için spor etkinliği düzenlendi.

Beyşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Beyşehir Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinlikte özel gereksinimli bireyler çeşitli sporları deneyimledi.

Düzenlenen etkinliklerle bireylerin fiziksel gelişimlerine katkı sağlanması ve sosyal etkileşimlerinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Beyşehir Gölünde balıkçılık denetimi yapıldı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Beyşehir Gölünde balıkçılık faaliyetlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, ilçedeki balıkçı tekneleri, balık alım kantarları ve perakende satış noktalarını denetledi.

Ruhsat ve belge kontrollerinde yapıldığı denetimlerin, devam edeceği bildirildi.

Behşehir'de mobil kanser tarama aracı hizmet verecek

İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kanser vakalarının erkenden teşhis edilmesi amacıyla mobil kanser tarama aracının ilçeye geleceği bildirildi.

Açıklamada, 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi yanında 17-21 Kasım'da hizmet verecek araçta meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri taramalarının yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
