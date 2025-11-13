Beyşehir'de Özel Gereksinimli Bireyler İçin Spor Etkinliği Düzenlendi
Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2025 Aile Yılı kapsamında özel gereksinimli bireyler için düzenlenen spor etkinliği, bireylerin fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak ve sosyal etkileşimlerini artırmak amacıyla gerçekleştirildi. Ayrıca ilçede balıkçılık denetimleri ve mobil kanser tarama aracının hizmeti de dikkat çekti.
Beyşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Beyşehir Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinlikte özel gereksinimli bireyler çeşitli sporları deneyimledi.
Düzenlenen etkinliklerle bireylerin fiziksel gelişimlerine katkı sağlanması ve sosyal etkileşimlerinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.
Beyşehir Gölünde balıkçılık denetimi yapıldı
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Beyşehir Gölünde balıkçılık faaliyetlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Ekipler, ilçedeki balıkçı tekneleri, balık alım kantarları ve perakende satış noktalarını denetledi.
Ruhsat ve belge kontrollerinde yapıldığı denetimlerin, devam edeceği bildirildi.
Behşehir'de mobil kanser tarama aracı hizmet verecek
İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kanser vakalarının erkenden teşhis edilmesi amacıyla mobil kanser tarama aracının ilçeye geleceği bildirildi.
Açıklamada, 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi yanında 17-21 Kasım'da hizmet verecek araçta meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri taramalarının yapılacağı kaydedildi.