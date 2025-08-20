Beyşehir'de Oyun Parkında Çocuk Yaralandı

Güncelleme:
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki oyun parkında 4 yaşındaki bir çocuğun ayağına demir vida saplandı. Aile yardım çağrısı yaptı ve 112 Acil Servis ekipleri, çocuğu kurtararak hastaneye kaldırdı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde oyun parkında ayağına demir vida saplanan çocuk yaralandı.

Hacıarmağan Mahallesi'ndeki parkta oynayan 4 yaşındaki A.E'nin ayağına vida saplandı.

Ağlayan çocuğun yardımına koşan aile, vidayı çıkartamayınca 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Demir testere ile vida kesildikten sonra çocuk, sıkıştığı yerden çıkarılarak Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Oyun aletinin çevresine şerit çekilerek, kullanım dışı bırakıldı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
