Konya'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Ersoy A. idaresindeki otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Ersoy A. (45) idaresinde 32 SL 717 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolunda devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

