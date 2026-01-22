Konya'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Ersoy A. idaresindeki otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Ersoy A. (45) idaresinde 32 SL 717 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolunda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel