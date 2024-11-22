Beyşehir'de Otomobil Devrildi: 4 Yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Serdar K. yönetimindeki 55 RY 729 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolunun 3. kilometresinde devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki henüz isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.