Beyşehir'de Örtü Altı Tarım Projesi Gelişiyor

Beyşehir ilçesinde örtü altı tarımsal faaliyetlerle hayata geçirilen yeni projelerin daha da gelişeceği bildirildi.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yürüttüğü "KOP Bölgesinde Örtü Altı Tarımın Geliştirilmesi Projesi" kapsamında verilen hibe desteğinden yararlanmaya hak kazanan üreticilerin arazilerinde sera kurulumları tamamlandı.

İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görev yapan projeden sorumlu teknikerler tarafından kurulumu tamamlanan seralar hak sahibi üreticilere teslim edildi.

Konuya ilişkin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, hayata geçirilen proje ile ilçede örtü altı tarımın daha da gelişeceği ifade edilerek, "Üreticilerimize bol, bereketli üretim sezonu geçirmesini diliyor, proje sayesinde ilçemize seraların kazandırılmasında katkısı ve emeği olan herkese teşekkür ediyoruz." denildi.