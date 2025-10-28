Beyşehir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesi ile ağaçlara sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde ormanlık alan içerisinde çıkan yangın etrafındaki yeşil örtüye sıçramadan söndürüldü.
Şamlar Mahallesi köy yolu üzerinde katı atıkların döküldüğü alanda bulunan ot yığınlarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de bölgeye geldi.
Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın ormanlık alan içerisindeki ağaçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekipler ardından bir süre soğutma çalışmaları yaptı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel