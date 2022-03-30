Beyşehir'de öğrencilere afet bilinci ve sıfır atık anlatıldı - Haberler

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Beyşehir'de öğrencilere afet bilinci ve sıfır atık anlatıldı

AA - Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Beyşehir'de öğrencilere afet bilinci ve sıfır atık anlatıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yurtta kalan üniversite öğrencilerine yönelik afet bilinci ve sıfır atık eğitimi düzenlendi.

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde yurtta kalan üniversite öğrencilerine yönelik afet bilinci ve sıfır atık eğitimi düzenlendi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurt Müdürlüklerindeki toplantı salonlarında düzenlenen programlarda, öğrencilere afet ve gönüllülük bilinci, israf ve sıfır atık konularında bilgi verildi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Bölümü Yönetimi Bölümü'nden Dr. Öğretim üyesi Vildan Koçbeker, konferansta sunum yaptı.

Koçbeker, sunumun ardından öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Yurtlar Kurumu, Üniversite, Kredi, Konya, Güncel, Haberler

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