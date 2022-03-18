Beyşehir'de öğrenci ve velilere teknoloji bağımlılığıyla mücadele anlatıldı - Haberler

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Beyşehir'de öğrenci ve velilere teknoloji bağımlılığıyla mücadele anlatıldı

AA - Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Beyşehir'de öğrenci ve velilere teknoloji bağımlılığıyla mücadele anlatıldı

Beyşehir ilçesinde, düzenlenen eğitim seminerinde öğrenci ile velilere teknoloji bağımlılığıyla mücadele anlatıldı.

Beyşehir ilçesinde, düzenlenen eğitim seminerinde öğrenci ile velilere teknoloji bağımlılığıyla mücadele anlatıldı.

Beyşehir Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü tarafından farklı sosyal konularda düzenlenen eğitim seminerleri devam ediyor.

Sadıkhacı Mahallesi'nde, Sadıkhacı Ortaokulu'ndaki öğrenci ile velilerine yönelik gerçekleştirilen seminerde teknoloji bağımlılığıyla mücadele ve çocuklarda mahremiyet konularında bilgi verildi.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

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