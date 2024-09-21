Beyşehir'de Motosiklet ve Tır Çarpıştı: 2 Yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir tırla çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde tırla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
S.M.A. idaresindeki BKB 67 plakalı tır, Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesinde TMO Beyşehir Ajans Müdürlüğü bahçesine girerken manevra yaptığı sırada aynı istikametteki M.E.Ç. (19) yönetimindeki 42 ASR 479 plakalı motosiklet, devrildi.
Tır kabininin altında kalan motosikletteki M.E.Ç. ile H.K.A. (19) yaralandı.
Kaza ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.