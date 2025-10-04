Haberler

Beyşehir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Beyşehir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
Güncelleme:
Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

B.G. yönetimindeki motosiklet, Üzümlü Mahallesi'nde seyir halindeyken, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
