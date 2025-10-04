Beyşehir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi.
B.G. yönetimindeki motosiklet, Üzümlü Mahallesi'nde seyir halindeyken, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel