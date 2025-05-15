Beyşehir'de Mezun Öğrencilere Moral Yemeği ve Çevre Yürüyüşü

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Fetullah Bayır Fen Lisesi 12'inci sınıf öğrencileri için moral yemeği verildi.

Okulu yaptıran hayırsever iş insanı Fetullah Bayır tarafından okuldan mezun olacak son sınıf öğrencileri için verilen yemeğe, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Bayır, mezun öğrencilerin gelecekte çok iyi yerlere geleceğine inandığını belirterek, yemeğe katılanlara teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk da ilçeye böyle bir eğitim kurumu kazandırdığı için Bayır'a teşekkür etti.

Beyşehir'de temiz çevre yürüyüşü düzenlendi

Anıt Meydanı'nda başlayan etkinlikte, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar Beyşehir Gölü kıyısına kadar yürüdü.

Göl kenarında devam eden etkinlikte çeşitli gösteriler sunuldu, çevre bilincinin artırılması amacıyla katılımcılara bilgi verildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, insanlığın çevreye karşı büyük sorumluluklarının olduğunu belirterek, doğal kaynakların bilinçli kullanımı ve geri dönüşüm alışkanlığının yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk da çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazanılması gerektiğini, öğrencilerin bu konudaki duyarlılığının umut verici olduğunu aktardı.

Etkinlik, göl çevresinde çevre temizliği yapılmasıyla sona erdi.