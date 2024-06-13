Beyşehir'de meyve üretim alanlarında pestisit denetimi yapıldı

Beyşehir'de meyve üretim alanlarında hasat öncesi pestisit denetimi yapıldı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İlçe Müdürlüğümüzce, Bakanlığımızın denetim mekanizmalarından biri olan Hasat Öncesi Pestisit Denetimi kapsamında ilçemiz meyve üretim alanlarından analizi yaptırılmak üzere kiraz numuneleri alınmıştır. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Yürütülen denetimlerin, tarım uygulamalarının sürdürülebilir ve sağlıklı hale gelmesine katkı sağlarken tüketicilerin de güvenle meyve tüketmesine imkan sağladığı belirtildi.