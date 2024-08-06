Beyşehir'de Meyve Bahçelerinde Seferberlik Devam Ediyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meyve bahçelerinde hastalık ve zararlılara karşı başlatılan seferberlik sürüyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kurum bünyesinde görev yapan teknik çalışanların saha mesailerinin devam ettirdiği belirtildi.

Açıklamada, ilgili personel tarafından meyve bahçelerinde hastalık ve zararlı kontrollerinin yapıldığı vurgulanarak, şöyle denildi:

"Üreticilerimizle sahada buluşularak meyve yetiştiriciliği hakkında da teknik bilgiler paylaşılmıştır. Müdürlüğümüze ait kameralı tuzaklar, feromon tuzaklar ve tahmin uyarı sistemlerimizle meyve bahçelerimiz yakından takip edilmekte, sahadaki gözlemlerimiz sonucu oluşabilecek risklere karşı üreticilerimiz bilgilendirilmektedir."

Bayiler denetlendi

Beyşehir ilçesinde bitki koruma ürünü satan bayiler denetleniyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görev yapan teknik personeller tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri bayilerinin denetime tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, üreticilerin güvenilir bitki koruma ürünleri temini ve gübrelere ulaşabilmesi için bayi kontrollerinin aralıksız devam etmekte olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Yapılan denetim ve kontrollerde, bayilerimizin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğu, satışı yapılan bitki koruma ürünlerinin ruhsat kontrolleri ve son kullanım tarihleri kontrolü yapılmaktadır. Bayilerde satışı yasak olan maddelerin denetimi, insan ve hayvan gıdalarının bulunup bulunmadığı, iş yerindeki güvenlik tedbirlerinin uygunluğu kontrol edilmektedir. Üreticilerimizin doğru ilaç ve doğru makine kullanımının sağlanması, tüketicilerimizin pestisit kalıntısı olmayan sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi için tüm kontroller teknik personelimizce titizlikle yürütülmektedir."

Mahalle sakinlerine tuzlu aşure ikram edildi

Beyşehir'e bağlı yerleşim merkezinde mahalle sakinlerine tuzlu aşure ikramında bulunuldu.

Beyşehir'in Çetmi Mahallesi'nde Akçabelen Camileri Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından ilki geçtiğimiz yıl düzenlenen köy aşuresi etkinliğinin bu yıl ikincisi gerçekleştirildi.

Avrupa'da faaliyet gösteren Akçabelen Kültür ve Dayanışma Derneği ile Antalya'da faaliyet gösteren Çetmi Kültür Eğitim Araştırma Derneği tarafından da destek verilen etkinlik kapsamında vatandaşlara yerleşim merkezinde pişirilen tuzlu aşure ikram edildi.???????