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Beyşehir'de meyve bahçelerinde hastalık ve don zararı tespit çalışmaları sürüyor

Beyşehir'de meyve bahçelerinde hastalık ve don zararı tespit çalışmaları sürüyor

Güncel Haberler

Beyşehir ilçesinde meyve bahçelerinde don zararı olup olmadığının belirlenmesi için tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Beyşehir ilçesinde meyve bahçelerinde don zararı olup olmadığının belirlenmesi için tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede bulunan meyve bahçelerinin yanı sıra hububat ekili alanlarda don ve hastalık zararına yönelik kontrollerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Elma ağaçları pembe tomurcuk döneminin devamı olan çiçeklenme dönemine geçmişken pek çok meyve ağaçları da çiçek dönemine ulaşmıştır. Mahalle bazında tarla ve bahçe kontrolleri devam etmekte olup, teknik personelin gözlemleri üreticileriyle paylaşılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Hisarcık Beyşehir Güncel Haberler

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