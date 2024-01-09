Beyşehir'de metruk evde çıkan yangın söndürüldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay Hacıarmağan Mahallesi'ndeki iki katlı içinde kimsenin yaşamadığı boş metruk evde sabah saatlerinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonrası alevler çevresindeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen evin enkazını kaldırılmak üzere belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.