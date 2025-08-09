Beyşehir'de Mermer Bloğunun Altında Kalan Mühendis Hayatını Kaybetti

1) VALİ TORAMAN'DAN HASTANE ZİYARETİ

Çanakkale'deki orman yangını ikinci gününde kontrol altına alındı (8)

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, orman yangınından etkilenen Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ile çevresinde incelemelerde bulundu. Vali Toraman, hastane yöneticilerinden bilgi aldı. Vali Toraman, hastanede sağlık hizmeti sunumuna engel teşkil edecek herhangi bir durumun bulunmadığını belirtip, sağlık çalışanlarına ve hastane idarecilerine teşekkür etti. Ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne geçen Vali Toraman, yangından etkilenen vatandaşlar ile personeli ziyaret etti.

2) 25 GÜNDÜR ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDE 3 TONLUK MERMER BLOĞUN ALTINDA KALAN MÜHENDİS ÖLDÜ

KONYA'nın Beyşehir ilçesindeki mermer ocağında 25 gün önce işe başlayan maden mühendisi Selman İlkel (33), iş makinesinden düşen 3 tonluk mermer bloğun altında kalıp, hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Beyşehir ilçesi Gökçimen Mahallesi'ndeki mermer ocağında meydana geldi. İddiaya göre; Hatay'dan 25 gün önce gelip işe başlayan maden mühendisi Selman İlkel, şantiyede çalışırken iş makinesinden kantara konulurken, kepçeden düşen bloğun altında kaldı. İş arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, İlkel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri incelemelerinin ardından Selman İlkel'in cansız bedeni, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.