Beyşehir'de Merdivenden Düşen Kişi Yaralandı
Beyşehir ilçesinde hayvan pazarında çay ocağı işletmecisi olan M.B, merdivenden düşerek yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.
Beyşehir ilçesinde merdivenden düşen kişi, yaralandı.
İçerişehir Mahallesi'ndeki Beyşehir hayvan pazarında çay ocağı işletmeciliği yapan M.B, rüzgardan zarar gören gölgeliğini tamir etmek için merdivenle 3 metre yükseğe çıktı.
Merdivenin devrilmesi sonucu yere düşen M.B, yaralandı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı M.B, ambulansla, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.