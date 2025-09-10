Beyşehir'de Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kediyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekip, kediyi merdiven yardımıyla ağaçtan indirdi.
Beyşehir'e bağlı Yeşildağ Mahallesi 45232. Sokak'ta bir kedi çıktığı ağacın tepesinde mahsur kaldı.
Kediyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekip, kediyi merdiven yardımıyla ağaçtan indirdi.
Kedi, kurtarıldıktan sonra koşarak uzaklaştı.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel