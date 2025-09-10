Haberler

Beyşehir'de Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kediyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekip, kediyi merdiven yardımıyla ağaçtan indirdi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Beyşehir'e bağlı Yeşildağ Mahallesi 45232. Sokak'ta bir kedi çıktığı ağacın tepesinde mahsur kaldı.

Kediyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekip, kediyi merdiven yardımıyla ağaçtan indirdi.

Kedi, kurtarıldıktan sonra koşarak uzaklaştı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
