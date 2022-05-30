Beyşehir'de leylekler gün batımında güzel görüntüler oluşturdu - Haberler

Beyşehir'de elektrik direklerinde sıralı yuva yapan leylekler, gün batımıyla güzel görüntüler sergiliyor.

Beyşehir-Şamlar Mahallesi yolu üzerindeki sürücü eğitim pisti kenarındaki yüksek gerilim hattının geçtiği elektrik direklerinde yuvalanan leylekler, yiyecek olarak çevredeki ekili buğday tarlalarının yanı sıra yakınlardaki evsel katı atık merkezinden de istifade ediyor.

Gün içerisinde yuvalarına da yiyecek taşıyan leylekler, gün batımıyla yuvalarına dönüyor.

Gün batımında yuvalarında olan veya yuvaya dönmek için uçan leylekler güzel görüntüler oluşturuyor.