Beyşehir'de leylekler gün batımında güzel görüntüler oluşturdu - Haberler

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Beyşehir'de leylekler gün batımında güzel görüntüler oluşturdu

AA - Abdülhamit Yaşar - Güncel
Beyşehir'de leylekler gün batımında güzel görüntüler oluşturdu

Beyşehir'de elektrik direklerinde sıralı yuva yapan leylekler, gün batımıyla güzel görüntüler sergiliyor.

Beyşehir'de elektrik direklerinde sıralı yuva yapan leylekler, gün batımıyla güzel görüntüler sergiliyor.

Beyşehir-Şamlar Mahallesi yolu üzerindeki sürücü eğitim pisti kenarındaki yüksek gerilim hattının geçtiği elektrik direklerinde yuvalanan leylekler, yiyecek olarak çevredeki ekili buğday tarlalarının yanı sıra yakınlardaki evsel katı atık merkezinden de istifade ediyor.

Gün içerisinde yuvalarına da yiyecek taşıyan leylekler, gün batımıyla yuvalarına dönüyor.

Gün batımında yuvalarında olan veya yuvaya dönmek için uçan leylekler güzel görüntüler oluşturuyor.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

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