Beyşehir'de Kurban Bayramı öncesi işletmeler denetlendi

Beyşehir ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde gıda kontrol ekipleri tarafından işletmeler denetleniyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver'in nezaretinde gerçekleştirilen denetimlerde, ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen ve malzemeleri saklama koşulları, çalışanların kişisel hijyeni, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğuyla iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının kontrolleri yapıldı. Ayrıca kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı ve AK Parti Beyşehir İlçe Danışma Meclisi toplantısı düzenlendi.