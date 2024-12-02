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Beyşehir'de Kur'an Kursu Öğrencilerine Su Verimliliği Eğitimi

Beyşehir'de Kur'an Kursu Öğrencilerine Su Verimliliği Eğitimi
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere su verimliliği ve çevre bilinci konularında eğitim verildi. Uzmanlar, su kayıplarının azaltılması ve alternatif su kaynaklarının kullanımını anlattı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere "Çevre Bilinci ve Su Verimliliği" eğitimi verildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan uzmanlar tarafından, Beyşehir Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere, su kayıplarının azaltılması, yağmur suyunun hasadı, gri su kullanımı ve arıtılmış atık suların yeniden kullanımı konularında sunumlar yapıldı.

Yürütülen çalışmayla, alternatif su kaynaklarının tarımda ve sanayide bilinçli tüketiminin yaygınlaştırılması yanı sıra bireysel su kullanım alışkanlıkların da iyileştirilmesi hedefleniyor.

"Çünkü su vatandır, su medeniyettir, su geleceğimizdir." ve "Suda sıfır kayıp" sloganıyla yapılan sunumlarda, ülkede su stresi baskısı olmadan, ihtiyaçlardan feragat etmeden, yaşam standartlarını düşürmeden, müreffeh yaşama devam edebilmek için suyun verimli kullanım yolları anlatıldı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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