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Beyşehir'de KOP Projesi ile Yeni Seralar Üreticilere Teslim Edildi

Beyşehir'de KOP Projesi ile Yeni Seralar Üreticilere Teslim Edildi
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Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "KOP ile yaz seraları gelişiyor" projesi kapsamında kurulan seralar, yerel üreticilere teslim edildi. Kaymakam Mehmet Kemal Akpınar, seraların üreticilere hayırlı olmasını diledi ve seracılığın gelişmesiyle bölgedeki çiftçilerin yaşam standartlarının yükseleceğini vurguladı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "KOP ile yaz seraları gelişiyor" projesi kapsamında kurulumu sağlanan seralar üreticilere teslim edildi.

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, önceki yıllarda hazırlanan projeler kapsamında teslimi yapılan ve Beyşehir'de hali hazırda üretim sağlanan seraları ziyaret etti.

Akpınar, yerinde incelediği seraların üreticilere hayırlı olması ve bol kazançlar getirmesi dileğinde bulunarak çiftçilere çalışmalarında kolaylık diledi.

Kaymakam Akpınar, ilçede gerçekleşen bu tür projelerle bölgede seracılığın daha da gelişeceğine dikkati çekerek, "Birim alandan daha fazla gelir elde edilecektir. Serada sebze üretimi benimsenip geliştikçe küçük arazi sahibi çiftçilerimizin yaşam standartları yükselecektir. Projemizin ilçemize, üreticilerimize hayırlı, bereketli olmasını temenni ediyorum." dedi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver ve beraberindeki yetkililer de Akpınar ve üreticilere örtü altı yetiştiriciliği ve ilçenin seracılıktaki mevcut durumu hakkında bilgi verdi.

Özver, Beyşehir'de 11 mahallede 15 üreticiye kurulan seralara yüzde 70 hibe desteği sağlayarak projeye destek veren KOP İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu ile kurum personeline de teşekkür ederek, "İlçe müdürlüğümüzce bölgemize katma değer yaratan, tarımsal üretimi ve üreticilerimizin refahını artırmaya yönelik projelerimiz devam edecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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