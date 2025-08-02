Beyşehir'de Kavşakta Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

A.S.D. idaresindeki 42 ZE 192 plakalı otomobil, Beyşehir-Seydişehir kara yolunun 10.kilometresinde Gökçimen Mahallesi kavşağında M.A. yönetimindeki 42 ZL 599 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki otomobilin sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan M.Ç. ve Z.U. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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