Beyşehir'de çıkan kavgada 5 kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde alkollü bir kişinin çevredekilere rahatsızlık vermesi sonucu çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralandı, hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel