Beyşehir'de Kamyon Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Konya'nın Beyşehir ilçesinde şarampole devrilen kamyonda sürücü ve bir yolcu hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Mustafa Topbaş (41) idaresindeki 06 BYE 856 plakalı kamyon, Çetmi Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Murat Yılmaz (46) olay yerinde hayatını kaybetti, A.Y. (60) yaralandı.

Yaralı A.Y, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cenazeler, yapılan incelemenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

