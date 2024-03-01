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Beyşehir'de Kadınlar Günü Fotoğraf Yarışması Düzenlendi

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Beyşehir'de düzenlenen fotoğraf yarışmasına 45 kadın fotoğrafçı 343 eserle katıldı. Yarışmanın birincisi bin 500 lira ödül kazandı.

Beyşehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışması yapıldı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yaptığı yazılı açıklamada, yarışmaya 45 kadın fotoğrafçının 343 eserle katıldığını belirtti.

Yarışmada birinci gelen eserin sahibi bin 500, ikinci olan eserin sahibi bin lira ve üçüncü de 750 liralık para ödülünün sahibi oldu.

Ödül töreni 8 Mart'ta yapılacak.

Beyşehir'de hububat ekili alanlarda ürün gelişim kontrollerinin sürdüğü bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kurumda görevli uzman teknik personel tarafından sahada yürütülen çiftçi ziyaretlerinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, çiftçi ziyaretleri ile birlikte sahip oldukları ekili alanların da kontrol edilerek ürün gelişimlerinin incelendiği belirtilerek, "Hububat ekili tarlalarımızda çıkış, hastalık ve zararlı kontrolleri yapılmakta olup, üretimin başından hasat dönemine kadar tüm tarımsal alanlarımız İlçe Müdürlüğümüz tarafından takip edilmektedir."ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Beyşehir Tarım Kültür Sanat Güncel Haberler

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