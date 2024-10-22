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Beyşehir'de Kadın Tarım İşçilerini Taşıyan Traktör Devrildi: 5 Yaralı

Beyşehir'de Kadın Tarım İşçilerini Taşıyan Traktör Devrildi: 5 Yaralı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ceviz toplamak için giden kadın tarım işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi. Olayda 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kadın tarım işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi, kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir'in Doğancık Mahallesi girişinde meydana geldi.

Yenidoğan Mahallesi'ne ceviz toplamak için giden kadın işçileri taşıyan traktörün römorku, dönüş yolunda Doğancık Mahallesi girişinde devrilerek yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kadın işçilerden Filiz İ, Nurten G, Bedriye K, Rahime A. ve Ayşe Ö, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

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