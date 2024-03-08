Beyşehir'de Kadın Gözüyle, Kadına Dair Fotoğraf Yarışması Ödülleri Verildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, "Kadın Gözüyle, Kadına Dair" temalı fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde bu yıl 9'uncusu düzenlenen yarışmaya 45 kadın 343 fotoğrafla katıldı.

Yarışmada Sema Mermertaş birinci, Hülya Arıcı Çap ikinci, Deniz Kalaycı da üçüncü oldu. Beyşehir Fotoğraf Kulübü Özel Ödülü ise Serap Deniz'in oldu.

Ardından dereceye giren, mansiyon ödülü alan ve sergilemeye layık görülen eserlerden oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.

Beyşehir Fotoğraf Kulübü yöneticilerinden Tuba Bilir, ödül töreninde, yarışmanın sponsorluğunu tamamen kadınların üstlendiğini ve kadınların yarıştığını söyleyerek, katılım gösteren herkese teşekkür etti.