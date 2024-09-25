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Beyşehir'de Kaçak Silah Atölyesine Baskın: 105 Tabanca Ele Geçirildi

Beyşehir'de Kaçak Silah Atölyesine Baskın: 105 Tabanca Ele Geçirildi
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde yapılan operasyonda, bir evin kaçak silah atölyesine dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Aramada 105 tabanca ile çeşitli silah imalat ekipmanları ele geçirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kaçak silah atölyesine dönüştürülen evde 105 tabanca ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmaların ardından H.U'nun silah imalatı ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Antalya L tipi kapalı cezaevinde tutuklu bulunan H.U'nun evindeki aramada, marka ve seri numarası bulunmayan 105 tabanca, matkap makinesi, yiv ve set açma makinesi, zımpara makinesi, tabanca alt gövdeleri, namluları, üst kapakları, şarjörleri, yayları, mekanizma kalıpları ve milleri ile birçok parça ele geçirildi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Kaçakçılık Beyşehir Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk konya

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