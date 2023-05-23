Beyşehir'de kaçak avlanmaya yönelik denetimler sürüyor

Beyşehir'de kaçak balık avı yapılmasının önüne geçilmesine yönelik denetimlerde 2 bin metre sahipsiz misina ağı ile elektroşok malzemeleri ele geçirildi.

Beyşehir'de kaçak balık avı yapılmasının önüne geçilmesine yönelik denetimlerde 2 bin metre sahipsiz misina ağı ile elektroşok malzemeleri ele geçirildi. Elektroşokla avlandığı tespit edilen 1 kişiye ise 66 bin 254 liralık idari para cezası uygulandı.

Beyşehir Gölü'nde 15 Mart'ta başlayan su ürünleri av yasağı devam ederken, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde ilçe müdürlüklerinde görevli personelin katılımıyla denetimler gerçekleştirildi.

Koruma ve kontrol ekipleri tarafından Beyşehir bölgesindeki tüm avlak sahaları, 11 karaya çıkış noktası, 13 balık restoranı, 2 su ürünleri işleme fabrikası ve 7 perakende satış noktası denetlendi.

Yapılan kontrol ve denetimlerde göl sularına kaçak avlanmak amacıyla serildiği tespit edilen yaklaşık 2 bin metre sahipsiz misina ağı ile elekroşokla avlanmada kullanılan malzemeler ele geçirildi. Kaçak avlanmada kullanılan ağlar toplanırken, elektroşokla avcılık yaptığı tespit edilen bir kişiye 66 bin 254 liralık idari para cezası uygulandı.