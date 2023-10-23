Beyşehir'de İthal Hayvanların Sağlık Kontrolleri Yapılıyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, işletmelere ithal olarak getirilen besi hayvanlarının sağlık kontrolleri yapılmaktadır. Veteriner hekimler tarafından yapılan kontrollerde hayvanların tespiti, karantina işlemleri, aşılama ve sağlık taraması gibi işlemler gerçekleştirilmektedir.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, işletmelere ithal olarak getirilen besi hayvanlarının sağlık kontrollerini yapılıyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler, ilçeye getirilen ithal hayvanların sağlık kontrollerini yapıyor. Bu çerçevede hayvan tespiti, karantina işlemleri, kan alma, hastalıklarla mücadele, koruyucu aşılama ve sağlık taraması işlemleri yürütülüyor. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından ithal hayvanlarda herhangi bir soruna rastlanılmazsa hayvanların beslenme işlemine geçiliyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren işletmelere yurtdışından ithal olarak gelen canlı besilik hayvanların karantina işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, "Hayvanların tespiti, aşılama çalışmaları, hastalıkları yönünden muayene ve laboratuvar testleri için numune alım işlemleri ilçe müdürlüğümüzde görev yapan veteriner hekimler tarafından yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi. - KONYA