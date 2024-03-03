Beyşehir'de İşçi İskeleden Düştü
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir hazır beton tesisindeki şantiyede kurulan iskeleden düşen işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir hazır beton tesisindeki şantiyede kurulan iskeleden düşen işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir-Isparta kara yolundaki bir hazır beton tesisine ait şantiyedeki iskelede çalışan H.A.B. (31) dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 3 metre yüksekten düşen H.A.B. ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.