Beyşehir'de İnşaatta Düşen İşçi Yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki bir inşaatta, dengesini kaybederek 3. kattan 1. kata düşen Mısırlı işçi yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek düşen işçi yaralandı.
Hamidiye Mahallesi'nde çalıştığı 5 katlı inşaatın 3'üncü katından 1. kata düşen Mısır uyruklu 48 yaşındaki Karm Kadra F. yaralandı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 4 metre yükseklikten düştüğü belirlenen şahıs, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel