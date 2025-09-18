Haberler

Beyşehir'de İki Ayrı Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. İlk kazada, yabancı uyruklu sürücü, otomobiliyle yol kenarındaki çöpe çarptı. Diğer kazada ise bir motosiklet sürücüsü devrildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Beyşehir-Konya kara yolunun Üçpınar Mahallesi yakınında yabancı uyruklu Udey İ'nin kullandığı 07 AVS 523 plakalı otomobil, yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı.

Ağır yaralanan sürücü, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Udey İ, burada tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Otogar kavşağı yakınlarında meydana gelen diğer kazada ise N.A. (83) idaresindeki üç tekerli motosiklet, seyir halindeyken devrildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
