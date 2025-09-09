Haberler

Beyşehir'de İki Ayrı Trafik Kazası: 1'i Ağır 3 Yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki farklı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Motosiklet devrildi, otomobil ise su kanalını aşarak mısır ekili araziye devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Beyşehir ilçe merkezinde Muammer Taşkoy Caddesi'nden Atatürk Caddesi yönüne seyir halinde olan 16 yaşındaki S.A.B'nin kullandığı 42 BFE 51 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletten savrulan sürücü S.A.B. yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer kaza ise Beyşehir-Konya karayolunun 18. kilometresinde yaşandı. Seyir halindeki bir otomobil, Sarıköy Mahallesi girişindeki kavşakta kontrolden çıkarak önce su kanalını aştı, ardından mısır ekili araziye devrildi.

Kaza ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sürücü ve otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
