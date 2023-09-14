Beyşehir'de hırsızlık şüphelisinin evinde uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hırsızlık olayının şüphelisinin evinde yapılan aramada uyuşturucu madde, kenevir bitkisi ve tohumu ile silah ele geçirildi. Polis ekipleri, hırsızlık olayını aydınlatarak 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hırsızlık olayının şüphelisinin evinde yapılan aramada uyuşturucu madde, kenevir bitkisi ve tohumu ile silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Beytepe Mahallesi'nde bir süre önce meydana gelen evden hırsızlık olayının faillerini yakalayabilmek için çalışma başlattı. Hırsızlık olayını aydınlatarak 18 yaşından küçük olan 3 şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, 21 suç kaydının olduğu ortaya çıkan şüphelilerden birisinin evinde yaptığı aramada ise 131,5 gram esrar maddesi, 9,55 gram kenevir tohumu, 2 kök kenevir bitkisi ile 1 tabanca ele geçirdi. Evde ele geçirilen uyuşturucu madde ve silahla ilgili olarak da ekipler ayrıca R.A. ve Y.A.'yı da gözaltına aldı. Gözaltına alınan toplam 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA