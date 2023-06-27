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Beyşehir'de Hayvan Pazarında Denetim

Beyşehir'de Hayvan Pazarında Denetim

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde zabıta ekipleri Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında denetim gerçekleştirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, hayvan pazarında vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda alışverişlerini gerçekleştirebilmesi için gayret edildiği belirtildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde zabıta ekipleri Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, hayvan pazarında vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda alışverişlerini gerçekleştirebilmesi için gayret edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pazarda alıcı ve satışı vatandaşlarımıza sahte para konusunda da dikkatli olması yönünde uyarılarda bulunduk. Hayvanların gerekli belgelerini kontrol ettik ve rampalarda iniş çıkışlarını rahat yapmaları için gerekli çalışmaları yaptık. Vatandaşlarımızdan, belediyemizin belirlemiş olduğu hayvan kesim yerlerini tercih etmelerini, sağlıklı bir ortamda hayvanlarını kesmelerini ve keserken de kendilerine dikkat etmelerini rica ediyoruz."

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Kurban Bayramı Zabıta Konya Güncel Haberler

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