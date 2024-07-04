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Beyşehir'de Hafızlık Mezuniyet Töreni Düzenlendi

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Beyşehir ilçesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan hafızlar için tören düzenlendi. Törende öğrencilere takdir belgesi ve diplomaları verilirken, altınla ödüllendirildi. Erkek öğrencilere cübbeleri giydirilirken, kız öğrencilere ise taç takıldı.

Beyşehir ilçesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan hafızlar için tören yapıldı.

Kaymakamlık himayesinde İlçe Müftülüğü tarafından Belediye Kültür ve Yaşam Merkezi'nde hafızlık mezuniyet töreni düzenlendi.

Törende, öğrencilere takdir belgesi ve diplomaları verilirken, altınla ödüllendirildi.

Hafız 10 erkek öğrenciye cübbeleri giydirilirken, 11 hafız kız ise taç taktı.???????

Kaynak: AA / Güncel

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