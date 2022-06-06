Beyşehir'de hacı adaylarına eğitim ve hac tatbikatı - Haberler

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Beyşehir'de hacı adaylarına eğitim ve hac tatbikatı

AA - Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Beyşehir'de hacı adaylarına eğitim ve hac tatbikatı

Beyşehir ilçesinde bu yıl hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları için "Hac yolcuları semineri" verildi.

Beyşehir ilçesinde bu yıl hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları için "Hac yolcuları semineri" verildi.

Beyşehir İlçe Müftülüğü tarafından Merkez Çarşı Camisi'nde gerçekleştirilen seminere katılan hacı adayları, Kabe maketi etrafında tavaf ibadetinin nasıl yapılacağı uygulamalı olarak anlatıldı.

Beyşehirli hacı adaylarını 2022 yılı hac yolculuğuna hazırlamak, gerekli eğitim ve rehberliği sunmak, bu yolculuğu manevi bir milat haline dönüştürmek ve hac organizasyonlarında karşılaşılan problemleri en aza indirebilmek amacıyla gerçekleştirilen seminere, İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hakan Ateş, ve müftülük personeli katıldı.

Eğitimlerde kutsal topraklara hac ibadeti için gidecek olan hacı adaylarına hac süresince yapılacak ibadetler konusunda detaylı olarak anlatıldı.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

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